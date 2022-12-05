ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области дорожники возвели три переправы вместо взорванных мостов

Новина українською →
Херсон, Понедельник 05 декабря 2022 19:32
В Херсонской области дорожники возвели три переправы вместо взорванных мостов Фото: Укравтодор в Херсонской области построил три временные переправы (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

Дорожники в Херсонской области построили три переправы вместо разрушенных российскими военными мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укравтодора.

С момента деоккупации правобережья Херсонской области специалистам Укравтодора удалось обеспечить проезд через три разрушенных моста, соединить часть населенных пунктов и обеспечить транспортное сообщение для быстрой доставки гуманитарной помощи и продовольствия.

Также часть международных дорог и коммунальных улиц области убирается от последствий ведения боевых действий. В общей сложности расчищено уже 190 км.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне, вчера, 4 декабря, снова вернули свет после ночных обстрелов со стороны России. Ранее россияне во время ночного обстрела Херсона повредили электросеть.

Также сообщалось, что в Херсоне продолжаются работы по восстановлению света. В настоящее время электроснабжение доступно 85% горожан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Укравтодор
NEWS
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии