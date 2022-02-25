Україна потребує допомоги озброєннями і технікою, - звернення голови Ради

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Україна потребує допомоги та покарання агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанчука на сайті парламенту .

"Україна потребує допомоги озброєннями і технікою, що дасть змогу нівелювати перевагу військ Російської Федерації у повітрі, на морі та в броньованій техніці. В умовах реальної війни Україна потребує також допомогу для підтримання стійкості та стабільності економіки та фінансового сектору", - зазначив він.

Рада закликала міжнародне співтовариство:

1) Силами НАТО розгорнути безпольотну зону над територією України для захисту цивільного населення від авіа- та ракетних ударів;

2) застосувати найжорсткіші санкції з метою позбавити мілітаристську машину Російської Федерації фінансових дотацій - відключити її від SWIFT, заморозити фінансові та інші операції з Російською Федерацією та усіма без винятку державними суб’єктами цієї держави, запровадити потужні санкції проти всіх російських державних банків;

3) заборонити передачу Російській Федерації будь-яких військових товарів та технологій, а також товарів та технологій подвійного призначення, припинити усі види військового та військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією, заборонити заходи та обслуговування в морських портах світу військово-морських суден Російської Федерації, приземлення та обслуговування в аеропортах світу військово-повітряних суден Російської Федерації;

4) припинити співробітництво з Російською Федерацією у космічній, авіаційній, високотехнологічній сферах, у приладобудуванні, включно із забороною передачі Російській Федерації засобів програмного забезпечення;

5) заборонити Російській Федерації страхувати авіаційні, морські, залізничні та автомобільні засоби та пасажирські і вантажні перевезення;

6) припинити усі види транспортного сполучення з Російською Федерацією;

7) зупинити імпорт російських нафти і газу, відмовившись від поставок енергоносіїв з Російської Федерації, або принаймні максимально їх обмежити, припинити існування газопроводу "Північний потік - 2", а також припинити будівництво атомних електростанцій "Росатомом" за межами Російської Федерації;

8) припинити будь-який політичний діалог з режимом Володимира Путіна до його безумовної згоди припинити воєнні дії в Україні, вивести війська з України в її міжнародно визнаних кордонах та повернутися за стіл переговорів;

9) застосувати найжорсткіші персональні санкції до осіб, які знаходяться в оточенні Володимира Путіна, керівництва та співробітників усіх федеральних, регіональних та місцевих органів влади Російської Федерації, а також членів їхніх сімей;

10) заморозити активи, рахунки, конфіскувати майно, скасувати право на роботу, навчання та постійне проживання за межами Російської Федерації для усіх осіб, пов’язаних з представниками органів влади Російської Федерації, та членів їхніх сімей;

11) припинити видачу віз громадянам Російської Федерації, за винятком осіб, яких переслідує цей диктаторський режим.

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