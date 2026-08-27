Швеция получила первые Archer 8x8: как новые гаубицы усилят оборону Балтики

Швеция получила первые четыре самоходных гаубицы Archer 8x8 в рамках программы на 48 систем, которая должна усилить артиллерийский потенциал страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition .

Первые четыре САУ и наращивание артиллерийской массы

Церемония передачи состоялась на полигоне Виллингсберг вблизи Карлскуги, технику принял артиллерийский полк Бергслаген A 9. Еще две системы Швеция планирует получить осенью 2026 года - тогда учебный парк вырастет до шести единиц, которые войдут в цикл подготовки призывников A 9 в 2026 году. формирований.

Остальные гаубицы по 48-системной программе Управления оборонных материалов Швеции (FMV) должны поставить не позднее 2030 года.

Контракт с BAE Systems Bofors на 5 миллиардов шведских крон FMV подписал еще в 2023 году. Закупка имеет двойную цель: компенсировать гаубицы, проданные Швецией Британии и передавшей Украине, и в то же время расширить собственный артиллерийский потенциал.

По замыслу ведомства, поставки техники и развертывание полка A 9 до полной мощности должны выйти на завершающий этап примерно синхронно до 2030 года.

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Почему Готланд и юг Швеции получат приоритет

Archer 8x8 сочетает 155-мм артиллерийскую систему с защищенным полноприводным грузовиком, способным развивать до 90 км/ч - существенно быстрее существующего парка Archer 6x6 (50–60 км/ч).

По данным FMV, машина может занять или оставить огневую позицию примерно за 20 секунд, а после серии из шести выстрелов сменить позицию на 500 метров менее чем за две минуты, не покидая экипаж вне брони.

BAE Systems добавляет, что система способна вести огонь до девяти выстрелов в минуту, уносит 21 снаряд в автоматизированных магазинах и поражает цели на расстоянии более 50 километров в зависимости от боеприпасов.

Именно эта способность быстро перемещаться после выстрела FMV называет определяющим для обороны юга Швеции и Готланда - острова в центральной части Балтийского моря, который рассматривается как опорный пункт для наблюдения, логистики и дальнобойного огня в регионе.

Артиллерийская рота для батальонной группы "Готланд" уже готовится силами полка A 9, а во время учений Aurora в мае две системы Archer впервые провели боевые стрельбы прямо на острове.