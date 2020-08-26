Швеція нарощує військовий контингент в Балтійському морі через Росію і Білорусь

Фото: Петер Хультквист (flickr by Socialdemokraterna)

У Швеції вважають військову активність у Балтійському морі найбільшої з часів холодної війни

Швеція збільшує військову присутність в Балтійському морі. Причиною стало підвищена активність в регіоні з боку Росії і напруженість в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив міністр оборони Швеції Петер Хультквист, зараз ситуація з безпекою навколо шведських кордонів погіршилася.

"Рішення перейти до більш високого рівня готовності і скорегувати положення сил було зумовлено не одним фактором, а загальною оцінкою поточної ситуації", - повідомив Хультквист.

При цьому в Збройних силах Швеції заявили, що військова активність Росії і західних країн в Балтійському морі є найбільшою з часів холодної війни.

"У фокусі заходів підвищеної готовності - посилення військово-морської розвідки на Балтиці, на море і з повітря", - сказав командувач об'єднаними операціями збройних сил Швеції Ян Торнквіст.

Також буде посилюватися військову присутність на острові Готланд, який знаходиться в прямій досяжності від російського Калінінграда.

Нагадаємо, у Білорусі на тлі протестів Олександр Лукашенко доручив посилити кордони з Євросоюзом у зв'язку з нібито нарощуванням військової могутності з боку НАТО.

При цьому у НАТО назвали такі заяви з боку Лукашенка безпідставними.