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Швеция наращивает военный контингент в Балтийском море из-за России и Беларуси

Швеция, Среда 26 августа 2020 15:57
Швеция наращивает военный контингент в Балтийском море из-за России и Беларуси
Фото: Петер Хультквист (flickr by Socialdemokraterna)
Автор: Игорь Литвиненко

В Швеции считают военную активность в Балтийском море крупнейшей со времен холодной войны

Швеция увеличивает военное присутствие в Балтийском море. Причиной стало повышенная активность в регионе со стороны России и напряженность в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметил министр обороны Швеции Петер Хультквист, сейчас ситуация с безопасностью вокруг шведских границ ухудшилась.

"Решение перейти к более высокому уровню готовности и скорректировать положение сил было обусловлено не одним фактором, а общей оценкой текущей ситуации", - сообщил Хультквист.

При этом в Вооруженных силах Швеции заявили, что военная активность России и западных стран в Балтийском море является крупнейшей со времен холодной войны.

"В фокусе мероприятий повышенной готовности - усиление военно-морской разведки на Балтике, на море и с воздуха", - сказал командующий объединенными операциями вооруженных сил Швеции Ян Торнквист.

Также будет усиливаться военное присутствие на острове Готланд, который находится в прямой досягаемости от российского Калининграда.

Напомним, в Беларуси на фоне протестов Александр Лукашенко поручил усилить границы с Евросоюзом в связи с якобы наращиванием военной мощи со стороны НАТО.

При этом в НАТО назвали такие заявление со стороны Лукашенко безосновательными.

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