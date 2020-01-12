Швеція направить до Ірану спецгрупу для допомоги сім'ям жертв літака МАУ

Міністерство закордонних справ Швеції відправить в своє посольство в Ірані спеціальну групу для надання допомоги у вирішенні питань родичів жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє шведське радіо.

Як повідомила глава МЗС Швеції Анн Лінде, спецгрупі може знадобитися день або кілька днів для того, щоб потрапити до Ірану.

"У їх завдання входить надати допомогу консульству, наприклад, в контактах з родичами і взаємодії з іранською владою. Ми обговорюємо з іншими міністерствами і відомствами остаточний склад цієї групи", - повідомила міністр.

Також вона зазначила, що для Швеції першочерговим завданням є можливість участі в розслідуванні, забезпечити повернення останків загиблих додому і компенсації родичам.

Нагадаємо, 8 січня іранські військові помилково збили двома ракетами пасажирський літак МАУ, який здійснював рейс з Тегерана до Києва. В результаті авіакатастрофи загинули 176 осіб - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Раніше РБК-Україна писало, що розмір компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" буде залежати від досягнутих домовленостей між Іраном і Україною.