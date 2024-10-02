Литва и Швеция закупят пикапы и грузовики для разминирования Украины

Страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Литва выделяет 15 млн евро, а Швеция - 7 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Это решение было принято на встрече партнеров Коалиции, которая состоялась в столице Исландии, Рейкьявике. Закупки включают пикапы и грузовые автомобили для нужд украинских военных и ДССТ.

Участники мероприятия, в частности представители стран-партнеров, Министерства обороны Украины и Командования Сил поддержки ВСУ, обсудили дальнейшие планы сотрудничества и согласовали перечень закупок для гуманитарного и боевого разминирования. Также рассматривался проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования до 2034 года.

Полковник Руслан Берегуля, начальник Главного управления противоминной деятельности МОУ, подчеркнул важность гуманитарного разминирования освобожденных территорий, а генерал-майор Дмитрий Герега поблагодарил страны-партнеры за поддержку и поставки необходимого оборудования для инженерных подразделений.

Коалиция, под руководством Литвы и Исландии, направленная на развитие возможностей боевого и гуманитарного разминирования подразделений ВСУ и ДССТ.