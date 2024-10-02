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Литва и Швеция закупят пикапы и грузовики для разминирования Украины

Среда 02 октября 2024 13:01
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Литва и Швеция закупят пикапы и грузовики для разминирования Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Литва выделяет 15 млн евро, а Швеция - 7 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Это решение было принято на встрече партнеров Коалиции, которая состоялась в столице Исландии, Рейкьявике. Закупки включают пикапы и грузовые автомобили для нужд украинских военных и ДССТ.

Участники мероприятия, в частности представители стран-партнеров, Министерства обороны Украины и Командования Сил поддержки ВСУ, обсудили дальнейшие планы сотрудничества и согласовали перечень закупок для гуманитарного и боевого разминирования. Также рассматривался проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования до 2034 года.

Полковник Руслан Берегуля, начальник Главного управления противоминной деятельности МОУ, подчеркнул важность гуманитарного разминирования освобожденных территорий, а генерал-майор Дмитрий Герега поблагодарил страны-партнеры за поддержку и поставки необходимого оборудования для инженерных подразделений.

Коалиция, под руководством Литвы и Исландии, направленная на развитие возможностей боевого и гуманитарного разминирования подразделений ВСУ и ДССТ.

Разминирование в Украине

В результате полномасштабного вторжения России значительные территории Украины были заминированы, но государственные службы постепенно выполняют работы по их разминированию.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что на сегодняшний день около 30% специалистов по разминированию - это женщины, и правительство намерено увеличить их участие в этой сфере.

Кроме того, Европейский Союз запускает новую гуманитарную программу по разминированию в Украине, выделив для этого 2 миллиона евро.

К тому же, Швейцария и Украина проведут конференцию по противоминной деятельности (UMAC2024) 17 и 18 октября в Лозанне. Основная цель мероприятия – подчеркнуть важность гуманитарного разминирования для восстановления Украины после войны.

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