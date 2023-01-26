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Швеция предоставит Украине 2 млн долларов на укрепление ядерной безопасности

Фото: Швеция предоставит Украине 2 млн долларов на укрепление ядерной безопасности (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении помощи для укрепления ядерной безопасности и электроснабжения в Украине. В частности, власти выделяют почти 2 млн долларов для финансирования работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Усиление важной работы МАГАТЭ по поддержанию и повышению безопасности украинских атомных электростанций является неотложным делом", - заявил министр международного развития и внешней торговли Йохан Форсселл.

В правительстве отмечают, что повышение безопасности на атомных электростанциях и вокруг них положительно скажется на электроснабжении в Украине. Меньшее количество отключений электроэнергии будет означать, что украинский народ сможет лучше пережить и без того суровую зиму.

Напомним, постоянные мониторинговые миссии в составе экспертов МАГАТЭ приступили к работе на всех украинских атомных электростанциях.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

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