Швеція та Естонія висловили співчуття Україні у зв'язку з аварією літака в Ірані

Швеція та Естонія висловили співчуття у зв'язку з аварією українського літака в Ірані, яка сталася вранці 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра закордонних справ України Вадима Пристайка у Twitter.

Пристайко повідомив, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у телефонній розмові висловив співчуття та підтримку у зв'язку з авіакатастрофою літака української авіакомпанії МАУ.

Також співчуття та підтримку висловила Анна Лінде, міністр закордонних справ Швеції. Пристайко подякував главі швецького МЗС за підтримку та висловив співчуття у відповідь, адже жертвами авіакатастрофи також стали і громадяни Швеції.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ, який здійснював рейс з Тегерану в Київ. На момент аварії на борту літака перебували 176 людей - 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив. Серед жертв авіакатастрофи 11 громадян України.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора України почав розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Прокуратура повинна в ході розслідування встановити факти, що призвели до аварії літака української авіакомпанії МАУ.