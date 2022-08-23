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Швеція анонсувала додатковий пакет допомоги Україні

Фото: прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Найближчим часом Швеція виділить додатковий пакет допомоги Україні для підвищення її стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву шведського прем'єра Магдалени Андерссон на Кримській платформі.

За її словами, світова спільнота має гарантувати подальшу скоординовану реакцію з метою зупинити російську агресію, а також притягнення до відповідальності усіх винних.

"Нам потрібно попередити подібні агресії в інших регіонах. І мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", - додала Андерссон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди виділили Україні пакет фінансової допомоги для відновлення регіонів.

А Канада на саміті Кримської платформи оголосила нові санкції проти Росії.

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