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Швеция анонсировала дополнительный пакет помощи Украине

Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В ближайшее время Швеция выделит дополнительный пакет помощи Украине для повышения ее устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление шведского премьера Магдалены Андерссон на Крымской платформе.

По ее словам, мировое сообщество должно гарантировать дальнейшую скоординированную реакцию с целью остановить российскую агрессию, а также привлечения к ответственности всех виновных.

"Нам нужно предотвратить подобные агрессии в других регионах. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи устойчивости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", - добавила Андерссон.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды выделили Украине пакет финансовой помощи для восстановления регионов.

А Канада на саммите Крымской платформы объявила новые санкции против России.

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