У житловому будинку в Швеції стався вибух: 25 постраждалих, сотня евакуйованих
У житловому будинку шведського міста Гетеборг стався вибух. Внаслідок чого госпіталізували 25 людей, з них четверо - у тяжкому стані, близько сотні осіб були евакуйовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське радіо SR.
За інформацією ЗМІ, вибух стався сьогодні о 5 годині ранку, після чого спалахнула пожежа.
"Димом залиті три під'їзди, гараж і квартири. Що спричинило вибух досі неясно...За даними служби порятунку, евакуйованих близько ста", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що мешканці квартир, аби врятуватися від вогню, стрибали з вікон.
Наразі на місці інциденту працює швидка допомога та рятувальники.
Поліція вже почала попереднє розслідування за фактом загального руйнування, але не хоче вдаватися в подробиці поки не буде встановлена причина інциденту.