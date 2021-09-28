У житловому будинку в Швеції стався вибух: 25 постраждалих, сотня евакуйованих

У житловому будинку шведського міста Гетеборг стався вибух. Внаслідок чого госпіталізували 25 людей, з них четверо - у тяжкому стані, близько сотні осіб були евакуйовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське радіо SR.

За інформацією ЗМІ, вибух стався сьогодні о 5 годині ранку, після чого спалахнула пожежа.

"Димом залиті три під'їзди, гараж і квартири. Що спричинило вибух досі неясно...За даними служби порятунку, евакуйованих близько ста", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що мешканці квартир, аби врятуватися від вогню, стрибали з вікон.

Наразі на місці інциденту працює швидка допомога та рятувальники.

Поліція вже почала попереднє розслідування за фактом загального руйнування, але не хоче вдаватися в подробиці поки не буде встановлена причина інциденту.