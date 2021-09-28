У Швеції не виключають, що вибух у будинку Гетеборзі стався через закладену вибухівку
Шведські правоохоронці заявили, що вибух у багатоквартирному будинку в Гетеборзі може бути умисним. Вони не виключають, що в будинку могли закласти вибухівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Представник поліції Томас Фуксборг заявив, що вибух стався не з природних причин. Однак у поліції поки не коментують, де саме стався вибух.
За однією з версій, причиною вибуху міг бути закладений зловмисниками пристрій.
"Ми хочемо розуміти, що сталося, яка причина вибуху. Очевидно, не можна виключати, що мова йде про злочин", - заявив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг.
Нагадаємо, сьогодні у Гетеборзі стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту госпіталізували 25 осіб, з них четверо - у важкому стані, близько сотні людей були евакуйовані.