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У Швеції не виключають, що вибух у будинку Гетеборзі стався через закладену вибухівку

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Гетеборг, Вівторок 28 вересня 2021 18:53
У Швеції не виключають, що вибух у будинку Гетеборзі стався через закладену вибухівку Фото: у Швеції не виключають, що вибух у будинку Гетеборзі стався через закладену вибухівку(кадр з відео / youtube. com/Expressen)
Автор: Валерія Поліщук

Шведські правоохоронці заявили, що вибух у багатоквартирному будинку в Гетеборзі може бути умисним. Вони не виключають, що в будинку могли закласти вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Представник поліції Томас Фуксборг заявив, що вибух стався не з природних причин. Однак у поліції поки не коментують, де саме стався вибух.

За однією з версій, причиною вибуху міг бути закладений зловмисниками пристрій.

"Ми хочемо розуміти, що сталося, яка причина вибуху. Очевидно, не можна виключати, що мова йде про злочин", - заявив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг.

Нагадаємо, сьогодні у Гетеборзі стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту госпіталізували 25 осіб, з них четверо - у важкому стані, близько сотні людей були евакуйовані.

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Швеция Вибух
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