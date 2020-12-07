Швеція завершила експеримент з відмовою від локдауну і запроваджує обмеження

Після зростання кількості захворювань та летальних випадків від COVID-19 уряд Швеції вирішив змінити тактику. Країна завершила експеримент з відмовою від локдауну і почала вживати жорстких заходів для стримування хвороби.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Тепер взимку шведів очікує низка обмежень - від заборони на масові зібрання до нових правил продажу алкоголю.

Минулого тижня кількість летальних випадків від COVID-19 у Швеції перетнула позначку у 7000. Для порівняння, у сусідніх Данії, Фінляндії та Норвегії це 878, 415 та 354 людей відповідно.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен попросив скасувати всі неважливі зустрічі і оголосив заборону збиратися групами понад вісім людей. Кінотеатри та інші розважальні заклади зачинили, сьогодні закриють і школи.

Швеція продовжувала нехтувати карантином попри застереження лікарів переважно через високий рівень незалежності та повноважень, які мають державні інституції за місцевим законодавством. Зокрема, у Міністерстві охорони здоров'я Швеції сподівалися, що шляхом відкритого контакту з вірусом вдасться виробити колективний імунітет.

Нагадаємо, уряд Естонії посилив карантинні правила в країні через поширення коронавірусу. Відвідувачам магазинів і торгових центрів дозволять пересуватися максимум по двоє і при дотриманні дистанції в два метри з іншими людьми.

РБК-Україна писало, що в Великобританії уряд вирішив пом'якшити обмеження по карантину на Різдво. Пом'якшені заходи будуть діяти з 23 по 27 грудня.