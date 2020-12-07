Швеция завершила эксперимент с отказом от локдауна и вводит ограничения

После роста количества заболеваний и летальных случаев от COVID-19 правительство Швеции решило изменить тактику. Страна завершила эксперимент с отказом от локдауна и начала принимать жесткие меры для сдерживания болезни.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Теперь зимой шведов ожидает ряд ограничений - от запрета на массовые собрания до новых правил продажи алкоголя.

На прошлой неделе количество летальных случаев от COVID-19 в Швеции пересекло отметку в 7000. Для сравнения, в соседних Дании, Финляндии и Норвегии это 878, 415 и 354 человека соответственно.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен попросил отменить все неважные встречи и объявил запрет собираться группами более восьми человек. Кинотеатры и другие развлекательные заведения закрыли, сегодня закроют и школы.

Швеция продолжала пренебрегать карантином, несмотря на предостережения врачей, в основном из-за высокого уровня независимости и полномочий, которые имеют государственные институты по местному законодательству. В частности, в Министерстве здравоохранения Швеции надеялись, что путем открытого контакта с вирусом удастся выработать коллективный иммунитет.

Напомним, правительство Эстонии ужесточило карантинные правила в стране из-за распространения коронавируса. Посетителям магазинов и торговых центров разрешат передвигаться максимум по двое и при соблюдении дистанции в два метра с другими людьми.

РБК-Украина писало, что в Великобритании правительство решило смягчить ограничения по карантину на Рождество. Смягченные меры будут действовать с 23 по 27 декабря.