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У Швеції затримали підозрюваного у підготовці теракту

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 13:45
У Швеції затримали підозрюваного у підготовці теракту
Іллюстративне фото (sakerhetspolisen.se)

Силовики вважають, що у підозрюваного були міжнародні зв'язки

Служба державної безпеки Швеції (SAPO) затримала підозрюваного у підготовці теракту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

У SAPO заявили, що підготовка до скоєння терористичного акту тривала деякий час. Силовики вважають, що у підозрюваного були міжнародні зв'язки. Ім'я підозрюваного не називають.

Нагадаємо, 21 жовтня співробітники SAPO заарештували підозрюваного іранського шпигуна, який планував політичне вбивство на території Данії.  Норвезька громадянин іранського походження був заарештований в Гетеборзі в рамках спільної операції, проведеної данськими і норвезькими спецслужбами.

До цього у Міністерстві закордонних справ Данії у вівторок, 30 жовтня, ухвалили рішення відкликати свого посла в Ірані Денні Аннана для консультацій.

Як повідомлялося, голова данської розвідки Фін Борх Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії. 

Напад планувався стосовно лідера данської філії Арабського руху боротьби за визволення "Ахваз".Андерсен зазначив, що справа є дуже незвичайною і серйозною і наголосив, що подібні речі неприйнятні на території Данії.

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