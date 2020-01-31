У Швеції підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

У Швеції підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Як повідомляє Єнчепінзі

Пацієнт - жінка, яка відвідувала місто Ухань.

Нагадаємо, в Баварії підтвердили перший випадок захворювання новим коронавірусом у дитини. Це вже шостий випадок зараження китайським коронавірусом в Німеччині. Батько дитини контактував з інфікованим коронавірусом людиною.

Крім того, у Баварії помістили в карантин 90 осіб, які могли контактувати з інфікованою коронавірусом китаянкою.

Додамо, що 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Також у ВООЗ наголосили, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.