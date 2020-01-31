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У Німеччині коронавірус вперше виявили у дитини

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 15:46
У Німеччині коронавірус вперше виявили у дитини
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Німеччині

У німецькій федеральній землі Баварія був підтверджений перший випадок захворювання коронавірусом 2019-nCoV у дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, це вже шостий випадок зараження коронавірусом в Німеччині.

гідно з даними Державного управління охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (LGL), ще один випадок коронавіруса в Баварії був підтверджений опівдні. Це дитина чоловіка з району Траунштайн, у якого раніше був позитивний результат на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це дитина працівника компанії Webasto, який контактував з інфікованою коронавірусом громадянкою Китаю.

Нагадаємо, 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Також у ВООЗ наголосили, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.

Додамо, що станом на 31 січня число заразилися коронавірусом з Китаю перевищило 9,5 тисячі людей. В результаті поширення вірусу вже померли 212 осіб.

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