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Кулеба розповів, яку військову допомогу очікує Україна від Швеції

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Понеділок 29 серпня 2022 18:24
Кулеба розповів, яку військову допомогу очікує Україна від Швеції Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує від Швеції ракет класу повітря-повітря Archer й ППО. Озброєння українських військових, є інвестицію в довгострокову безпеку Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Під час свого візиту до Швеції, Кулеба зустрівся з міністром оборони країни.

"Ми проаналізували найнагальніші військові потреби України разом із Яном-Улофом Ліндом із Міністерства оборони Швеції. Archer та системи ППО - це те, чого ми потребуємо найбільше. Озброєння України - це найкраща з можливих інвестицій у довгострокову безпеку Швеції та Європи", - пише Кулеба.

Кулеба розповів, яку військову допомогу очікує Україна від Швеції

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Швеції Ян-Улоф Лінд (twitter.com/DmytroKuleba)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба цього тижня вирушив до Швеції та Чехії домовлятися про посилення санкцій проти Росії.

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