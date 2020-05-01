У Швеції в парках розкидають курячий послід, щоб щоб уникнути скупчення людей

У Швеції зафіксували 21 092 випадки зараження коронавірусом
У Швеції влада міста Лунд вирішила розкидати курячий послід у головному парку, щоб уникнути поширення коронавірусу COVID-19 через скупчення людей. Про це повідомляє CNN та ВВС.
Як заявив глава комітету з навколишнього середовища місцевої ради Густав Лундблад, таке рішення було прийнято через ризик спалаху COVID-19.
"Лунд цілком може стати епіцентром поширення коронавируса в останню ніч квітня", - сказав він.
За словами міського голови Лунда Філіпа Сендберга, у містечку розкидають 1 тонну посліду.
Сандберг заявив, що влада міста намагається максимально тримати людей на відстані.
"Ми не хочемо стати епіцентром коронавірусу, тому робимо все можливе, щоб підживити газон та зберегти здоров'я людей", - додав він.
Зазначимо, що за останніми даними, у Швеції зафіксували 21 092 випадки зараження коронавірусом, з них 2 586 людей померли.
Нагадаємо, уряд Швеції не стало вводити режим самоізоляції в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу, оскільки це може зашкодити здоров'ю людини.
Раніше РБК-Україна писало, що у Швеції в період з 6 по 12 квітня померло 2505 осіб, що є найвищим показником з 2000 року.
Також повідомлялося, що в шведській столиці Стокгольм влади закрили п'ять барів за порушення карантинних обмежень, які ввели для протидії поширення коронавіруса.