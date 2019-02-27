У Швеції затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

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За версією слідства, підозрюваний займався розвіддіяльністю принаймні з 2017 року

Поліція безпеки Швеції (СЕПО) затримала підозрюваного в шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-реліз відомства.

Відзначається, що затриманого підозрюють у незаконній розвідувальної діяльності проти Швеції. Поліція безпеки проводить попереднє розслідування, очолюване прокуратурою відділу національної безпеки.

"Мова йде про людину, яку підозрюють у тому, що він був завербований агентом російської розвідки, який працював під дипломатичним прикриттям у Швеції", - розповів глава підрозділу контррозвідки СЕПО Даніель Стенлінг.

Відзначається, що підозрюваного затримали на зустрічі в центрі Стокгольма ввечері 26 лютого. За версією слідства, він займався розвіддіяльністю принаймні з 2017 року.

Додамо також, затриманий працює у Швеції в сфері високих технологій з інформацією, яка, на думку СЕПО, представляє інтерес для розвідувальної діяльності іноземної влади.

Нагадаємо, раніше спецслужби Швеції заявили про можливе втручання Російської Федерації у майбутні загальні вибори в Північній Європі.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці 2018 року Міністерство закордонних справ Швеції оголосило про висилку дипломата з Росії. Так, влада РФ вимагала одного з працюючих у Москві шведських дипломатів покинути країну. Представник МЗС Швеції пояснив, що рішення про висилку було прийнято після того, як Стокгольм відмовився задовольнити два російських запити на видачу дипломатичних віз.