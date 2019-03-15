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Шведська розвідка назвала РФ головною загрозою нацбезпеки

Новини » Політика    15.03.2019 - 11:38
Шведська розвідка назвала РФ головною загрозою нацбезпеки
Фото: Даніель Стенлінґ (bohuslaningen.se)

РФ хоче мати вплив на Швецію та інші держави, не розв’язуючи збройного конфлікту

Російська Федерація є головною загроза для безпеки Швеції через пропаганду та кібератаки. Про це йдеться у звіті шведських спеціальних служб (SAPO), повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо". 

Зокрема, у звіті говориться про зростанні активності екстремістських груп.

"Росія опрацювала доктрину сірої зони, що означає, що вона хоче мати вплив на Швецію та інші держави, не розв’язуючи збройного конфлікту. У її рамках постійно збираються конфіденційні дані, що можуть бути використані для дестабілізації країни", - ствердив голова контррозвідки SAPO Даніель Стенлінґ.

Нагадаємо, 27 лютого поліція безпеки Швеції затримала підозрюваного в шпигунстві на користь Російської Федерації. Затриманого підозрюють у незаконній розвідувальної діяльності проти Швеції. Поліція безпеки проводить попереднє розслідування, очолюване прокуратурою відділу національної безпеки. До цього спецслужби Швеції заявили про можливе втручання Російської Федерації у майбутні загальні вибори в Північній Європі.

В кінці 2018 року Міністерство закордонних справ Швеції оголосило про висилку дипломата з Росії після того, як Стокгольм відмовився задовольнити два російських запити на видачу дипломатичних віз.

 

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