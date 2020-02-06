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У Швеції понад 100 людей заблоковані під землею через пожежу на шахті

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 16:41
У Швеції понад 100 людей заблоковані під землею через пожежу на шахті
Фото: пожежа на шахті в Швеції (svt se)

Понад сотня людей перебуває на глибині 852 метрів

У Швеції сталася пожежа на шахті в місцевості Гарпенберг, в результаті чого понад 100 людей опинилися заблокованими під землею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал SVT.

За словами представників компанії Boliden AB, яка є власником шахти, інформація про пожежу надійшла близько 14-ї години. У шахті сталося задимлення через несправність техніки.

"У даному випадку йдеться про машину, яка загорілася і відбулося задимлення. Працівник, який керував технікою, перебуває в укритті, які інші люди, які працювали в цьому місці" - заявив представник Клас Нільсон.

Зазначається, що на глибині 852 метрів перебуває 130 гірників. Наразі проводиться евакуація працівників з допомогою ліфта. У шахті є 46 кімнат для укриття, запасу кисню в яких вистачить на 8 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі двоє чоловіків загинули при спробі спуститися в покинуту шахту. Інцидент стався на вулиці Льотчиків у Саксаганському районі міста. Група з п'яти осіб планувала зняти відео спуску в покинутий вентиляційний ствол шахти.

Також РБК-Україна писало, що у Вугледарі Донецької області в результаті обвалу на шахті "Південнодонбаська №1" загинув гірник. Обвал на шахті стався в ніч на 18 грудня. До 22 години на шахті тривали аварійно-рятувальні роботи.

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