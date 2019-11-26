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МЗС чотирьох країн закликали РФ розблокувати Азовське море

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 19:27
МЗС чотирьох країн закликали РФ розблокувати Азовське море
Ілюстративне фото (sputnik)

Росію закликали поважати міжнародне право

Глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Литви, Швеції та України закликали Росію розблокувати Азовське море. Про це йдеться в спільній заяві, розміщеній на сайті Міністерства закордонних справ України.

Глави МЗС закликали Росію поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

"У контексті повернення Україні кораблів, які були незаконно захоплені Росією у 2018 році, ми закликаємо РФ виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечивши безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі та свободу навігації", - йдеться в повідомленні.

Міністри також нагадали про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

МЗС чотирьох країн закликали РФ розблокувати Азовське море

Також РБК-Україна писало, що в Збройних Силах України розпочали підготовку водолазів до розмінування на Донбасі після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив з Путіним під час останньої телефонної розмови. За словами глави держави, тема нормандської зустрічі не підіймалася.

Нагадаємо, нормандська зустріч повинна відбутися 9 грудня в Парижі.

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