МЗС чотирьох країн закликали РФ розблокувати Азовське море

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Росію закликали поважати міжнародне право

Глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Литви, Швеції та України закликали Росію розблокувати Азовське море. Про це йдеться в спільній заяві, розміщеній на сайті Міністерства закордонних справ України.

Глави МЗС закликали Росію поважати міжнародне право і територіальну цілісність України.

"У контексті повернення Україні кораблів, які були незаконно захоплені Росією у 2018 році, ми закликаємо РФ виконати свої міжнародні зобов'язання, забезпечивши безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі та свободу навігації", - йдеться в повідомленні.

Міністри також нагадали про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також РБК-Україна писало, що в Збройних Силах України розпочали підготовку водолазів до розмінування на Донбасі після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив з Путіним під час останньої телефонної розмови. За словами глави держави, тема нормандської зустрічі не підіймалася.

Нагадаємо, нормандська зустріч повинна відбутися 9 грудня в Парижі.