Шведский бизнесмен начал международный инвестспор с Украиной из-за действий судов: что известно

По его словам, сообщение о споре направлено в соответствии с Соглашением между правительствами Украины и Швеции о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Договором к Энергетической хартии.

"Сегодня я направил Украине официальное Уведомление об инвестиционном споре. В сообщении отмечается, что действия и бездействие Украины, совершенные через ее судебную систему, являются отказом в правосудии и нарушением положений по защите инвестиций, предусмотренных этими договорами и обычным международным правом", - заявил Стурен.

Компания "Vindkraft", принадлежащая шведскому инвестору, после начала полномасштабного вторжения и оккупации левобережной части Херсонской области потеряла доступ к расположенным там ветровым электростанциям.

Активы были застрахованы от уничтожения или потери в результате военных рисков в компании UNIQA.

Карл Стурен на пресс-конференции в Киеве (фото: кадр из видео)

После отказа в страховых выплатах компании "Vindkraft" обратились в украинские суды. Общая сумма двух исков превышала 10 млрд грн.

Суд первой инстанции принял решение в пользу "Vindkraft". Однако после дальнейшего пересмотра дела компания в итоге проиграла спор в Верховном Суде.

Карл Стурен связывает изменение хода судебного разбирательства с активностью посольства Австрии, поскольку UNIQA является австрийской страховой группой.

"Посольство Австрии, страны происхождения страховой группы UNIQA, начало проявлять активный интерес к ходу судебного разбирательства. Посол направил письменные обращения судьям каждого суда, который рассматривал это дело, отметив, что Посольство внимательно следит за его ходом", - заявил Стурен.

Он добавил, что представители посольства также присутствовали на судебных заседаниях.

"Также, по информации из СМИ, у посла была личная встреча с главой Верховного Суда", - сказал он.

Инвестор также выразил обеспокоенность по поводу распространяющейся в медиа информации о возможном влиянии на судей в интересах UNIQA со стороны бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой, которая в настоящее время находится под следствием НАБУ.

По словам Стурена, основанием для инвестиционного спора с Украиной является не результат частного спора с UNIQA, а то, как, по его мнению, украинские суды рассматривали дело.

"Я не говорю, что Украина была обязана гарантировать благоприятный результат в частном коммерческом споре. Конечно, нет. Однако она была обязана обеспечить, чтобы ее суды действовали справедливо, последовательно и не произвольно, соблюдали процессуальные права сторон и добросовестно применяли закон и собственные указания Верховного Суда. По нашему мнению, этого здесь не случилось", - продолжил Стурен.