Шведський бізнесмен розпочав міжнародний інвестспір з Україною через дії судів: що відомо

За його словами, повідомлення про спір направлено відповідно до Угоди між урядами України та Швеції про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також Договору до Енергетичної хартії.

"Сьогодні я надіслав Україні офіційне Повідомлення про інвестиційний спір. У повідомленні зазначається, що дії та бездіяльність України, здійснені через її судову систему, є відмовою у правосудді та порушенням положень щодо захисту інвестицій, передбачених цими договорами та звичаєвим міжнародним правом", - заявив Стурен.

Компанія "Vindkraft", що належить шведському інвестору, після початку повномасштабного вторгнення та окупації лівобережної частини Херсонської області втратила доступ до розташованих там вітрових електростанцій.

Активи були застраховані від знищення або втрати внаслідок воєнних ризиків у компанії UNIQA.

Карл Стурен на прес-конференції у Києві (фото: кадр з відео)

Після відмови у страхових виплатах компанії "Vindkraft" звернулися до українських судів. Загальна сума двох позовів перевищувала 10 млрд грн.

Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь "Vindkraft". Однак після подальшого перегляду справи компанія зрештою програла спір у Верховному Суді.

Карл Стурен пов’язує зміну перебігу судового розгляду з активністю посольства Австрії, оскільки UNIQA є австрійською страховою групою.

"Посольство Австрії, країни походження страхової групи UNIQA, почало проявляти активний інтерес до перебігу судового розгляду. Посол надіслав письмові звернення до суддів кожного суду, який розглядав цю справу, зазначивши, що Посольство уважно стежить за її перебігом", - заявив Стурен.

Він додав, що представники посольства також були присутні на судових засіданнях.

"Також, за інформацією зі ЗМІ, посол мав особисту зустріч з головою Верховного Суду", - сказав він.

Інвестор також висловив занепокоєння щодо інформації, яка поширюється у медіа, про можливий вплив на суддів в інтересах UNIQA з боку колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, яка наразі перебуває під слідством НАБУ.

За словами Стурена, підставою для інвестиційного спору з Україною є не результат приватного спору з UNIQA, а те, як, на його думку, українські суди розглядали справу.

"Я не кажу, що Україна була зобов’язана гарантувати сприятливий результат у приватному комерційному спорі. Звісно, ні. Однак вона була зобов’язана забезпечити, щоб її суди діяли справедливо, послідовно та не свавільно, дотримувалися процесуальних прав сторін і добросовісно застосовували закон та власні вказівки Верховного Суду. На нашу думку, цього тут не сталося", - продовжив Стурен.