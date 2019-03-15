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Шведська розвідка назвала РФ головною загрозою нацбезпеки


РФ хоче мати вплив на Швецію та інші держави, не розв’язуючи збройного конфлікту

Российская Федерация является главной угрозой для безопасности Швеции из-за пропаганды и кибератак. Об этом говорится в отчете шведских специальных служб (SAPO), сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

В частности, в отчете говорится о росте активности экстремистских групп.

"Россия разработала доктрину серой зоны, что означает, что она хочет иметь влияние на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта. В ее рамках постоянно собираются конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для дестабилизации страны", - заявил глава контрразведки SAPO Даниэль Стенлінґ.

Напомним, 27 февраля полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации. Задержанного подозревают в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности. До этого спецслужбы Швеции заявили о возможном вмешательстве Российской Федерации в предстоящие всеобщие выборы в Северной Европе.

В конце 2018 года Министерство иностранных дел Швеции объявило о высылке дипломата из России после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два российских запросы на выдачу дипломатических виз.

 

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