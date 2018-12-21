ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Швеція оголосила про висилку свого дипломата з РФ

Новини » Політика    21.12.2018 - 16:44
Швеція оголосила про висилку свого дипломата з РФ
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рішення було прийнято після того, як Стокгольм відмовився задовольнити два запити РФ на видачу дипломатичних віз

Міністерство закордонних справ Швеції оголосило про висилку дипломата з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що влада РФ вимагала від одного з працюючих в Москві шведських дипломатів покинути країну. Так, представник МЗС Швеції пояснив, що рішення про висилку було прийнято після того, як Стокгольм відмовився задовольнити два російських запити на видачу дипломатичних віз.

При цьому ім'я і посаду надсилається дипломата в МЗС не назвали, зазначивши, що шкодують про рішення Москви.

Нагадаємо, влада Британії відмовляються видавати візи російським дипломатам, через це дипломатичні місії Росії в Сполученому Королівстві не вдається заповнити місця, що звільнилися після весняної висилки. За його словами, російське посольство в даний час пустує, там працює "з десяток співробітників".

Раніше повідомлялося, що більше 700 російських багатіїв у Великобританії можуть мати проблеми з візами інвестора" через плани Лондона скоротити в країні вплив РФ, яка обвинувачується в організації отруєння Юлії та Сергія Скрипалів.

Закон про дипломатичну службу зробить її динамічною, - Порошенко Закон про дипломатичну службу набув чинності
Новини України Швециядипломаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся