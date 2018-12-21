Швеція оголосила про висилку свого дипломата з РФ

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Рішення було прийнято після того, як Стокгольм відмовився задовольнити два запити РФ на видачу дипломатичних віз

Міністерство закордонних справ Швеції оголосило про висилку дипломата з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що влада РФ вимагала від одного з працюючих в Москві шведських дипломатів покинути країну. Так, представник МЗС Швеції пояснив, що рішення про висилку було прийнято після того, як Стокгольм відмовився задовольнити два російських запити на видачу дипломатичних віз.

При цьому ім'я і посаду надсилається дипломата в МЗС не назвали, зазначивши, що шкодують про рішення Москви.

Нагадаємо, влада Британії відмовляються видавати візи російським дипломатам, через це дипломатичні місії Росії в Сполученому Королівстві не вдається заповнити місця, що звільнилися після весняної висилки. За його словами, російське посольство в даний час пустує, там працює "з десяток співробітників".

Раніше повідомлялося, що більше 700 російських багатіїв у Великобританії можуть мати проблеми з візами інвестора" через плани Лондона скоротити в країні вплив РФ, яка обвинувачується в організації отруєння Юлії та Сергія Скрипалів.