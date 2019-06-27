Швед отримав ігровий номер у "Селтіку"

Фото: Мар'ян Швед (celticfc.net)

Українець в очікуванні нового сезону

Український півзахисник "Селтіка" Мар'ян Швед виступатиме у новому клубі під номером 20. Про це у Twitter повідомляє прес-служба шотландського клубу.

Впродовж своєї кар'єри Швед раніше ніколи не носив футболку з цим номером. За "Карпати" Мар'ян виступав під 35, а за молодіжні команди "Севільї" під 7, 10, 11 та 22.

В інтерв'ю офіційному сайту клубу він розповів, що прийшов у "Селтік" вигравати трофеї.

"Це мій перший досвід з командою, яка виграє титули. Хоча я не зіграв жодного матчу за "Селтік" минулого сезону, було приємно знаходитися поряд з гравцями і уболівальниками. Я прийшов сюди вигравати трофеї і кожен матч, в якому ми граємо", - сказав Швед.

Мар'ян став гравцем "Селтіка" взимку, але догравав сезон за львівські "Карпати". Минулого сезону він провів за левів 26 матчів, забив 15 голів і зробив 4 результативні передачі.