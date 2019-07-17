Дебют Шведа у "Селтику" знову відкладається

Фото: Мар'ян Швед (celticfc.net)

Українець все ще відновлюється після травми

Дебют атакувального півзахисника національної збірної України Мар'яна Шведа за "Селтік" в офіційному матчі знову відкладається. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Українець не зіграє за свою команду і в другому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Сараєво".

"Мар'ян Швед все ще працює над відновленням після травми паху", - сказав головний тренер шотландського клубу Ніл Леннон.

Гра "Селтік" - "Сараєво" відбудеться сьогодні, 17 липня, в Глазго (початок - о 21.45 за київським часом). У першому матчі команда українському здобула перемогу з рахунком 3:1.

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Швед дебютував за шотландський клуб лише в товариському матчі проти австрійського "Вінера".

Мар'ян став гравцем "Селтіка" взимку, але догравав сезон за львівські "Карпати". Минулого сезону він провів за левів 26 матчів, забив 15 голів і зробив 4 результативні передачі.