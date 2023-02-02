Шумахер-младший закрыл еще одну вакансию в Формуле-1

23-летний гонщик увеличил вдвое шансы выступить в сезоне-2023 Формулы-1. К работе в "Мерседесе" немец прибавил статус резервиста "Макларена".

Британская команда продолжила практику сотрудничества с немецкой конюшней. Ранее ее резервными пилотами были гонщики "Мерседеса" – чемпионы Формулы E Ник де Вриз и Стоффель Вандорн. В частности, последний подменил Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна 2016 года.

В декабре Шумахер подписал контракт с "Мерседесом". Перед этим он потерял поддержку "Феррари" и не нашел места в пелотоне. Немецкий гонщик провел два сезона в составе "Хааса". Лучший результат Шумахера-младшего – 6-е место на Гран-при Австрии-2022.

Ранее "Макларен" назначил нового руководителя после отставки Зайдля. Боссом британской команды стал Андреа Стелла. До повышения итальянец был исполнительным директором конюшни, а когда-то работал гоночным инженером трех чемпионов мира – Михаэля Шумахера, Райкконена и Алонсо.