ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ауди" выкупила первый пакет акций середняка Формулы-1

Новина українською →
Ингольштадт, Понедельник 30 января 2023 12:37
"Ауди" выкупила первый пакет акций середняка Формулы-1 Фото: Шоу-кар с ливреей "Ауди" (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Немецкая компания "Ауди" углубила сотрудничество с конюшней Королевских автогонок "Заубер" путем покупки части команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Автопроизводитель приобрел первую часть акций швейцарцев. Обе стороны подтвердили закрытие соглашения, но не раскрыли подробности.

Впрочем, пакет "Ауди" был назван миноритарным. Следовательно, доля немецкой компании в "Заубере" составляет менее 50%. Конечные планы автопроизводителя по контролю над середняком F1 до сих пор остаются неизвестными.

В сезоне-2023 "Заубер" продолжит выступления под брендом "Альфа Ромео". В свою очередь в двух следующих сезонах (2024, 2025) швейцарская конюшня продолжит использовать двигатели "Феррари". "Ауди" же будет разрабатывать силовую установку по правилам сезона-2026.

Немецкая автокомпания входит в концерн "Фольксваген", который в прошлом году позволил присоединиться к Формуле-1 сразу двум своим маркам. Однако переговоры "Порше" о присоединении к чемпионату провалились. Бренд не смог приобрести половину чемпионского "Ред Булла".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Audi Формула-1
NEWS
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
Задержки с танками могут стоить Украине возможности контрнаступления зимой, - ISW
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход