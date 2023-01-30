"Ауди" выкупила первый пакет акций середняка Формулы-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Автопроизводитель приобрел первую часть акций швейцарцев. Обе стороны подтвердили закрытие соглашения, но не раскрыли подробности.

Впрочем, пакет "Ауди" был назван миноритарным. Следовательно, доля немецкой компании в "Заубере" составляет менее 50%. Конечные планы автопроизводителя по контролю над середняком F1 до сих пор остаются неизвестными.

В сезоне-2023 "Заубер" продолжит выступления под брендом "Альфа Ромео". В свою очередь в двух следующих сезонах (2024, 2025) швейцарская конюшня продолжит использовать двигатели "Феррари". "Ауди" же будет разрабатывать силовую установку по правилам сезона-2026.

Немецкая автокомпания входит в концерн "Фольксваген", который в прошлом году позволил присоединиться к Формуле-1 сразу двум своим маркам. Однако переговоры "Порше" о присоединении к чемпионату провалились. Бренд не смог приобрести половину чемпионского "Ред Булла".