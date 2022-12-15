Шумахер-младший перешел в бывшую конюшню легендарного отца
Команда Формулы-1 "Мерседес" объявила о подписании экс-пилота "Хааса" Мика Шумахера. Сын семикратного чемпиона мира присоединится к немецкому автопроизводителю в сезоне-2023.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.
23-летний гонщик пополнил ряды титулованной команды. Немец получил роль резервного пилота "Мерседеса".
"Я счастлив присоединиться к "Мерседесу" в 2023 году в роли запасного гонщика. Я собираюсь полностью посвятить себя этой работе и внести весомый вклад в конкурентной и профессиональной атмосфере. Это новый старт для меня, поэтому я очень благодарен Тото и всем, кто поверил в меня", – заявил Шумахер-младший.
За несколько часов до подписания соглашения с британской конюшней с немецкими корнями экс-пилот "Хааса" покинул структуру "Феррари". Шумахер в течение четырех лет числился в Академии Скудерии и благодаря поддержке итальянской конюшни дебютировал в Формуле-1.
Немецкий гонщик провел два сезона в составе "Хааса". Лучший результат Шумахера-младшего – 6-е место на Гран-при Австрии в этом году. Его отец – культовый Михаэль Шумахер – провел три сезона за рулем "Мерседеса" на склоне карьеры.
NEWS: We are delighted to confirm that @SchumacherMick will join the Team in the role of Reserve Driver for 2023.— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 15, 2022
К слову, ранее "Макларен" назначил нового руководителя команды после отставки Зайдля.
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