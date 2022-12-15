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Шумахер-младший перешел в бывшую конюшню легендарного отца

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Брэкли, Четверг 15 декабря 2022 16:21
Шумахер-младший перешел в бывшую конюшню легендарного отца Фото: Мик Шумахер и Тото Вольфф подписали контракт (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Команда Формулы-1 "Мерседес" объявила о подписании экс-пилота "Хааса" Мика Шумахера. Сын семикратного чемпиона мира присоединится к немецкому автопроизводителю в сезоне-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

23-летний гонщик пополнил ряды титулованной команды. Немец получил роль резервного пилота "Мерседеса".

"Я счастлив присоединиться к "Мерседесу" в 2023 году в роли запасного гонщика. Я собираюсь полностью посвятить себя этой работе и внести весомый вклад в конкурентной и профессиональной атмосфере. Это новый старт для меня, поэтому я очень благодарен Тото и всем, кто поверил в меня", – заявил Шумахер-младший.

За несколько часов до подписания соглашения с британской конюшней с немецкими корнями экс-пилот "Хааса" покинул структуру "Феррари". Шумахер в течение четырех лет числился в Академии Скудерии и благодаря поддержке итальянской конюшни дебютировал в Формуле-1.

Немецкий гонщик провел два сезона в составе "Хааса". Лучший результат Шумахера-младшего – 6-е место на Гран-при Австрии в этом году. Его отец – культовый Михаэль Шумахер – провел три сезона за рулем "Мерседеса" на склоне карьеры.

К слову, ранее "Макларен" назначил нового руководителя команды после отставки Зайдля.

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