Дебютант сезона-2023 в Формуле-1 выбрал номер болида

В настоящее время единственный новичок грядущего сезона Королевских автогонок Оскар Пиастри определился с номером для выступлений в Формуле-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный подкаст Гран-при Австралии .

Австралийский пилот выбрал №81. Именно под этими цифрами 21-летний гонщик когда-то начинал карьеру в картинге на родине.

"Кажется, это был чемпионат штата Виктория. Кто-то заявился туда под номером 11 (первый вариант австралийца – ред.). А я, даже не знаю, по какой причине, решил взять 81. Заменил первую единицу на восьмерку и с тех пор использовал только эти цифры", – рассказал Пиастри.

Новичок после переезда в Европу вынужден был отказаться от №81 на время, но вернул его во время выступлений в британской Формуле-4 и Формуле Renault. Формально номер пилота "Макларена" еще должна утвердить Международная автомобильная федерация (ФИА), но слабая популярность номера вряд ли помешает Пиастре получить цифры 81 на болид.

Накануне ФИА разрешила Формуле-1 провести 6 спринтерских гонок в следующем сезоне. В этом году спринт запланирован на трех этапах. В данный момент остоялись два гран-при с короткими гонками, в которых триумфовал Макс Ферстаппен.