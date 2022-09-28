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Дебютант сезона-2023 в Формуле-1 выбрал номер болида

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Мельбурн, Среда 28 сентября 2022 16:13
Дебютант сезона-2023 в Формуле-1 выбрал номер болида Фото: Оскар Пиастри решил не изменять традициям (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорцив

В настоящее время единственный новичок грядущего сезона Королевских автогонок Оскар Пиастри определился с номером для выступлений в Формуле-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный подкаст Гран-при Австралии.

Австралийский пилот выбрал №81. Именно под этими цифрами 21-летний гонщик когда-то начинал карьеру в картинге на родине.

"Кажется, это был чемпионат штата Виктория. Кто-то заявился туда под номером 11 (первый вариант австралийца – ред.). А я, даже не знаю, по какой причине, решил взять 81. Заменил первую единицу на восьмерку и с тех пор использовал только эти цифры", – рассказал Пиастри.

Новичок после переезда в Европу вынужден был отказаться от №81 на время, но вернул его во время выступлений в британской Формуле-4 и Формуле Renault. Формально номер пилота "Макларена" еще должна утвердить Международная автомобильная федерация (ФИА), но слабая популярность номера вряд ли помешает Пиастре получить цифры 81 на болид.

Накануне ФИА разрешила Формуле-1 провести 6 спринтерских гонок в следующем сезоне. В этом году спринт запланирован на трех этапах. В данный момент остоялись два гран-при с короткими гонками, в которых триумфовал Макс Ферстаппен.

К слову, ранее ФИА утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2023.

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