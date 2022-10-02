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Перес выиграл у Леклера Гран-при Сингапура, Ферстаппен финишировал 7-м

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Сингапур, Воскресенье 02 октября 2022 18:29
Перес выиграл у Леклера Гран-при Сингапура, Ферстаппен финишировал 7-м Фото: Серхио Перес оставил позади обе "Феррари" (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Ред Булла" Серхио Перес триумфовал на трассе "Марина Бей" в Сингапуре, опередив победителя квалификации, гонщика "Феррари" Шарля Леклера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Проливной дождь за несколько часов до старта гонки заставил дирекцию гран-при отодвинуть начало этапа на 65 минут. В конце концов, все пилоты стартовали на промежуточной резине. Старт выиграл Перес, на первых метрах дистанции опередивший Леклера.

Эта двойка гонщиков провела вместе весь гран-при. Пилоты "Ред Булл" и "Феррари" быстро оторвались от всех остальных и сосредоточились на борьбе за победу между собой. Время от времени преимущество Переса и Леклера над остальным пелотоном исчезало, когда на трассе объявляли режим виртуальной машины безопасности или выезжал сэйфти-кар.

Асфальт в условиях ночной гонки подсыхать не торопился. Как следствие, волна пит-стопов с переходом на резину для сухой погоды пошла на 35-м круге. Но вылет Цуноды на следующем круге снова смешал все карты – автомобиль безопасности в очередной раз собрал пелотон.

Поскольку в темпе гонки после дождя пилоты рисковали не успеть до временного лимита, то после сэйфти-кара начался обратный отсчет до финиша. Леклер активно прессинговал Переса, мексиканец часто перетормаживал, но оставался впереди.

Вскоре дирекция гонки позволила использовать DRS и, казалось, теперь пилот "Феррари" обойдет оппонента. Однако, мексиканский гонщик сумел отыскать скорость и на финише "привез" Леклеру 7,5 секунды преимущества. Третью гонку завершил еще один представитель Скудерии – Карлос Сайнс.

Дополнили топ-10 Норрис, Риккардо (оба – "Макларен"), Стролл ("Астон Мартин"), Ферстаппен ("Ред Булл"), Феттель ("Астон Мартин"), Хэмилтон ("Мерседес") и Гасли ("Альфа Таури"). Самый быстрый круг остался у пилота "Мерседеса" Расселла – 1:46.458.

Классификация Гран-при Сингапура-2022:

  1. Серхио Перес
  2. Шарль Леклер (+7.595)
  3. Карлос Сайнс (+15.305)

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