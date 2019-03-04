Шулявський шляхопровід закривають на реконструкцію

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу почнуть 17 березня

В Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.



Как отмечается, работы по демонтажу путепровода планируется начать 17 марта. Среди первых работ, которые планируют выполнить, - демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтно-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков.



До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.



На время реконструкции путепровода, движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы П. Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее - улицей Гарматная и улицей Выборгская будет обеспечиваться выезд на улицу В. Гетмана.



Движение транспорта в направлении В. Гетмана - В. Довженко будет организовано существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу А. Довженко реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.



На путях объезда предусмотрено организацию одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица А. Цедика (до пересечения с улицей П. Нестерова) и улица П. Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгская) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Ранее сообщалось, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.

Отметим, в конце февраля 2017 года в Киеве в районе метро "Шулявская" обрушилась часть моста. После этого городская власть анонсировала ремонт путепровода, который продлится 2 года.