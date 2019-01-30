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У Києві на Шулявському шляхопроводі почався аварійний ремонт асфальту

Новини » Транспорт    30.01.2019 - 18:18
У Києві на Шулявському шляхопроводі почався аварійний ремонт асфальту
Фото: Шулявський шляхопровід (УНІАН)

Ремонтні роботи триватимуть протягом 2-3 днів

У Києві сьогодні, 30 січня, на Шулявському шляхопроводі почався аварійний ремонт асфальтобетонного покриття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КМДА.

Роботи з аварійного ремонту триватимуть 2-3 дня.

Водіїв просять поставитися до незручностей з розумінням і звертати увагу на обмежувальні знаки, щоб уникнути ускладнень руху та можливих аварійних ситуацій.

Також зазначається, наступним буде ремонт проїзної частини під'їзних доріг, вулиць Петра Нестерова, Антона Цедика, Гарматної і Виборзької.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють і почнуть демонтаж конструкцій.

Також повідомлялося, що в Києві дію режиму одностороннього руху на Парковій дорозі в бік Європейської площі в ранкові години робочих днів з 31 січня 2019 року буде продовжено на 1 годину - до 11:00.

 

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Новини України КиївКМДАКиївдорогиасфальтШулявський шляхопровід
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