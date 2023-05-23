Шуляк заявила о готовности помогать УЗ для запуска женских купе

В "Укрзализныце" заявили, что готовы запустить пилотный проект по внедрению женских купе. Для этого компания начала разрабатывать IT-решения и изменения нормативных актов.

"Направила к "Укрзализныце" обращение с предложением помочь в законодательном поле запустить соответствующий пилотный проект. Как женщина и мама понимаю, что иногда возникают нюансы во время долгой дороги по железной дороге, которые удобнее решать, когда рядом с тобой женщины. Поэтому уже давно приветствую идею по пилотному запуску купе в вагонах только для женщин", - сказала Шуляк.

Она добавила, что создание отдельных купе или вагонов для женщин в поездах - возможность обеспечить необходимый комфорт во время поездки.

"Если УЗ готова рассмотреть возможность создания пилотного проекта по созданию отдельных вагонов или купе для женщин, охотно помогу с реализацией этого замысла. В частности, готова нарабатывать необходимые изменения в правила пассажирских перевозок", - заверила Шуляк.

В "Укрзализныце" заявили, что по этому вопросу продолжаются консультации с юристами, а также международными и украинскими общественными организациями.

"Текущее решение железной дороги - помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мероприятий, одним из которых станет "пилот" с женскими купе. Мы будем тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примем решение по масштабированию", - говорится в заявлении компании.