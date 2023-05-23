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Шуляк заявила про готовність допомагати УЗ задля запуску жіночих купе

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлія Бойко

У фракції "Слуга народу" готові напрацювати законодавчі зміни до правил пасажирських перевезень, щоб підтримати ініціативу Укрзалізниці з впровадження окремих купе для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

В "Укрзалізниці" заявили, що готові запустити пілотний проєкт із впровадження жіночих купе. Для цього компанія почала розробляти IT-рішення та зміни до нормативних актів.

"Направила до Укрзалізниці звернення з пропозицією допомогти в законодавчому полі запустити відповідний пілотний проект. Як жінка і мама розумію, що іноді виникають нюанси під час довгої дороги залізницею, які зручніше вирішувати, коли поруч з тобою жінки. Тому вже давно вітаю ідею щодо пілотного запуску купе у вагонах тільки для жінок", - сказала Шуляк.

Вона додала, що створення окремих купе або ж вагонів для жінок у потягах - можливість забезпечити необхідний комфорт під час поїздки.

"Якщо УЗ готова розглянути можливість створення пілотного проекту створення окремих вагонів чи купе для жінок, охоче допоможу з реалізацією цього задуму. Зокрема, готова напрацьовувати необхідні зміни до правил пасажирських перевезень", - запевнила Шуляк.

Наразі в "Укрзалізниці" заявили, що з цього питання тривають консультації з юристами, а також міжнародними та українськими громадськими організаціями.

"Поточне рішення залізниці - допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування", - йдеться у заяві компанії.

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Олена ШулякУкрзалізниця