Шуляк: законопроект про відшкодування майна можуть ухвалити ближче до літа

Законопроект №7198, який передбачає відшкодування майна, зруйнованого та пошкодженого внаслідок війни РФ проти України, буде проголосований парламентом у другому читанні ближче до червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі ТРК Київ.

"На сьогодні наша мета - вже зараз забезпечити законодавче підґрунтя, щоб можна було працювати з громадянами і надавати компенсації", - сказала вона.

Так, українці продовжують надавати інформаційне повідомлення про пошкодження та руйнування і найбільше їх від мешканців Донецької, Харківської та Київської областей.

"Наразі є 135 тис. повідомлень, але ми розуміємо, що не кінцева цифра. На жаль, вона тільки зростатиме", - зазначила Шуляк.

Окрім того, вона зауважила, що до другого читання в законопроекті може збільшитися гранична площа пошкодженого житла.

"Нині передбачено, що сума не може перевищувати 150 м.кв. Ми поставили таке обмеження свідомо. Але нині маємо багато пропозицій щодо збільшення цієї площі, бо приватні будинки є часто більшими", - зазначила голова СН.

Після ухвалення законопроекту Міністерство економіки, Фонд держмайна, Мінрегіон зможуть напрацьовувати відповідні методики оцінки пошкодженого майна.

"Також будуть затвердженні процедури надання такої компенсації, яким чином комісії працюватимуть, які будуть створюватись при громадах, якою буде черговість отримання компенсацій", - підсумувала нардеп.

Вона також додала, що насамперед компенсації надаватимуться військовослужбовцям, їхнім сім’ям, багатодітним сім’ям та особам з інвалідністю. І така норма прописана на рівні законопроекту.