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Шуляк: законопроект о возмещении имущества могут принять ближе к лету

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Пятница 06 мая 2022 15:06
Шуляк: законопроект о возмещении имущества могут принять ближе к лету Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Законопроект №7198, который предусматривает возмещение имущества, разрушенного и поврежденного в результате войны РФ против Украины, будет проголосован парламентом во втором чтении ближе к июню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире ТРК Киев.

"На сегодня наша цель - уже сейчас обеспечить законодательную основу, чтобы можно было работать с гражданами и предоставлять компенсации", - сказала она.

Так, украинцы продолжают предоставлять информационное сообщение о повреждениях и разрушениях и больше всего их от жителей Донецкой, Харьковской и Киевской областей.

"Сейчас есть 135 тыс. сообщений, но мы понимаем, что не конечная цифра. К сожалению, она будет только расти", - отметила Шуляк.

Кроме того, она отметила, что ко второму чтению в законопроекте может увеличиться предельная площадь поврежденного жилья.

"Сейчас предусмотрено, что сумма не может превышать 150 м. кв. мы поставили такое ограничение сознательно. Но сейчас имеем много предложений по увеличению этой площади, потому что частные дома часто больше", - отметила председатель СН.

После принятия законопроекта Министерство экономики, Фонд госимущества, Минрегион смогут нарабатывать соответствующие методики оценки поврежденного имущества.

"Также будут утверждены процедуры предоставления такой компенсации, каким образом комиссии будут работать, которые будут создаваться при общинах, какой будет очередность получения компенсаций", - подытожила нардеп.

Она также добавила, что в первую очередь компенсации будут предоставляться военнослужащим, их семьям, многодетным семьям и лицам с инвалидностью. И такая норма прописана на уровне законопроекта.

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Елена Шуляк
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