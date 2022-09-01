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Шуляк: за час війни до місцевих організацій СН звернулися 127 тисяч українців

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За пів року повномасштабної війни "Слуга народу" повністю переформатувала діяльність під потреби воєнного часу. Партійні організації прийняли та надали допомогу близько 127 тисячам українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову СН Олену Шуляк під час прес-конференції за підсумками роботи партії.

За її словами, найбільша кількість відвідувачів - у прифронтових регіонах: Миколаївська, Одеська, Запорізька області, місто Кривий Ріг.

"Партійні організації долучалися до забезпечення фронту і тилу, гуманітарної допомоги переселенцям і постраждалим регіонам. Вони здійснювали координацію, інформування, брали участь у зборі коштів, співпрацювали із волонтерськими організаціями та благодійними фондами. Загалом за участю партійців в усіх регіонах України на потреби фронту відправлено 663 автомобілі. Крім того, на передову, до постраждалих регіонів і внутрішньо переміщеним особам відправлено майже 30 тисяч тон гуманітарних вантажів" - додала вона.

За словами Шуляк, 361 представник команди СН нині захищає свободу і незалежність нашої держави у Збройних силах України. 113 з них вступили до лав територіальної оборони.

Вона також додала, що 44 партійні офіси, зокрема 23 обласних і 21 районний, працювали під час війни як гуманітарні хаби та координаційні центри допомоги фронту, переселенцям та постраждалим регіонам.

"Навіть на окупованих територіях наші партійні представництва трималися до останнього, працюючи фактично у підпіллі, поки можливо було уникати каральних заходів окупантів. Партійна організація на Херсонщині, попри те, що регіон перебував під окупацією буквально з перших днів повномасштабної війни, змогла прийняти близько 200 відвідувачів. Часто з міркувань безпеки зустрічатися із ними доводилося поза офісом", - розповіла Шуляк.

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