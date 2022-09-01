Шуляк: за время войны в местные организации СН обратились 127 тысяч украинцев

По ее словам, наибольшее количество посетителей - в прифронтовых регионах: Николаевская, Одесская, Запорожская области, город Кривой Рог.

"Партийные организации приобщались к обеспечению фронта и тыла, гуманитарной помощи переселенцам и пострадавшим регионам. Они осуществляли координацию, информирования, участвовали в сборе средств, сотрудничали с волонтерскими организациями и благотворительными фондами. Всего с участием партийцев во всех регионах Украины на нужды фронта отправлено 663 автомобиля. Кроме того, на передовую, в пострадавшие регионы и внутренне перемещенным лицам отправлено почти 30 тысяч тонн гуманитарных грузов", - добавила она.

По словам Шуляк, 361 представитель команды СН сейчас защищает свободу и независимость нашего государства в Вооруженных силах Украины. 113 из них вступили в ряды территориальной обороны.

Она также добавила, что 44 партийных офиса, в том числе 23 областных и 21 районный, работали во время войны как гуманитарные хабы и координационные центры помощи фронту, переселенцам и пострадавшим регионам.

"Даже на оккупированных территориях наши партийные представительства держались до последнего, работая фактически в подполье, пока возможно было избегать карательных мер оккупантов. Партийная организация на Херсонщине, несмотря на то, что регион находился под оккупацией буквально с первых дней полномасштабной войны, смогла принять около 200 посетителей. Часто из соображений безопасности встречаться с ними приходилось вне офиса", - рассказала Шуляк.