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Шуляк: восстановление инфраструктуры Украины будет учитывать экологическую безопасность

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Понедельник 03 октября 2022 15:51
Шуляк: восстановление инфраструктуры Украины будет учитывать экологическую безопасность Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В процессе восстановления разрушенных городов большое внимание уделят экологической составляющей с учетом лучших европейских практик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Евростандарты - это не только о современной архитектуре. Много внимания в них уделяется экологической безопасности. Да, недавно Совет законодательно запретил использование асбеста при строительстве. Мы преодолели безумное лобби, в том числе российских компаний, чтобы избавиться от этого вредоносного канцерогенного материала", - напомнила Шуляк.

По ее словам, в процессе восстановления придется решать проблему утилизации строительного мусора: пострадавшие от российских обстрелов города нужно расчищать от руин.

"Выход - заводы по переработке строительного мусора. Я встречалась с представителями израильской компании GreenMix, которые готовы инвестировать в строительство такого завода в Киевской области. Если проект окажется удачным, его можно будет масштабировать на другие регионы Украины", - сообщила Шуляк.

Другие страны также делятся своим опытом и предлагают свою помощь ради общей цели - быстрого, эффективного и одновременно экологического восстановления Украины. В частности, уже подписан меморандум с французской компанией Neo-Eco Ukraine, которая специализируется на повторном использовании отходов строительства.

"С представителями этой компании мы обсудили восстановление военного городка в Гостомеле. Поврежденные бетонные конструкции демонтируют, переделают и возведут с них новые экообъекты. В частности, планируется восстановление 6-ти жилых домов, школы и детсада. Искренне благодарны за такую поддержку в восстановлении!" Думаю, это очень крутой пример для других компаний, которые могли бы присоединиться к возрождению новой Украины", - констатировала Шуляк.

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Елена Шуляк инфраструктура
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