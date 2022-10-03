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Шуляк: відбудова інфраструктури України враховуватиме екологічну безпеку

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Понеділок 03 жовтня 2022 15:51
Шуляк: відбудова інфраструктури України враховуватиме екологічну безпеку Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

У процесі відновлення зруйнованих міст багато уваги приділять екологічній складовій з урахуванням кращих європейських практик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Євростандарти - це не лише про сучасну архітектуру. Багато уваги в них приділяється екологічній безпеці. Так, нещодавно Рада законодавчо заборонила використання азбесту при будівництві. Ми подолали шалене лобі, в тому числі російських компаній, щоб позбутися цього шкідливого канцерогенного матеріалу", - нагадала Шуляк.

За її словами, у процесі відбудови доведеться розв’язувати й проблему утилізації будівельного сміття: постраждалі від російських обстрілів міста треба розчищати від руїн.

"Вихід - заводи з переробки будівельного сміття. Я зустрічалася з представниками ізраїльської компанії GreenMix, які готові інвестувати в побудову такого заводу на Київщині. Якщо проект виявиться вдалим, його можна буде масштабувати на інші регіони України", - повідомила Шуляк.

Інші країни також діляться своїм досвідом та пропонують свою допомогу заради спільної мети - швидкої, ефективної й водночас екологічної відбудови України. Зокрема вже підписаний меморандум з французькою компанією Neo-Eco Ukraine, яка спеціалізується на повторному використанні відходів будівництва.

"З представниками цієї компанії ми обговорили відбудову військового містечка в Гостомелі. Пошкоджені бетонні конструкції демонтують, перероблять і зведуть з них нові екооб’єкти. Зокрема, планується відбудова 6-ти житлових будинків, школи та дитсадка. Щиро вдячні за таку підтримку у відбудові! Думаю, це дуже крутий приклад для інших компаній, які б могли приєднатися до відродження нової України", - констатувала Шуляк.

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Олена Шуляк инфраструктура
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