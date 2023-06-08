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Шуляк: устраняем препятствия в создании и деятельности ОСМД

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Четверг 08 июня 2023 11:22
Шуляк: устраняем препятствия в создании и деятельности ОСМД Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Несовершенство действующего законодательства приводит к тому, что жильцам многоэтажных домов сложно создать ОСМД и эффективно обслуживать жилье. Поэтому парламент должен окончательно принять законопроект №7029, урегулирующий эти вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В настоящее время в Украине около трети многоквартирных домов жильцы не могут определить форму управления, поскольку усложненная процедура создания и работы ОСМД мешает их сформировать", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что такая ситуация не только мешает созданию ОСМД и их ассоциаций, но и не позволяет оперативно принимать решения об управлении домом. В частности, это один из факторов, который не позволяет жителям участвовать в программах Фонда энергоэффективности и экономить средства на энергоносителях.

"Законопроект № 7029 значительно упростит управление многоквартирными домами, сделает этот процесс быстрым и прозрачным из-за использования электронных инструментов. Также он устраняет предпосылки для неоднозначной трактовки действующего законодательства определенными госструктурами", - заверила Шуляк.

По ее словам, парламент поддержал этот законопроект в первом чтении, профильный комитет уже подготовил его ко второму чтению и в ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

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Елена Шуляк ОСМД
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