Шуляк: усуваємо перешкоди у створенні та діяльності ОСББ

Недосконалість чинного законодавства призводить до того, що мешканцям багатоповерхових будинків складно створити ОСББ та ефективно обслуговувати житло. Тому парламент має остаточно ухвалити законопроект №7029, який врегулює ці питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Наразі в Україні у близько третини багатоквартирних будинків мешканці не можуть визначити форму управління, оскільки ускладнена процедура створення та роботи ОСББ заважає їх сформувати", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що така ситуація не тільки заважає створенню ОСББ та їхніх асоціацій, але й не дає оперативно приймати рішення про управління будинком. Зокрема це один з факторів, який не дозволяє мешканцям брати участь у програмах Фонду енергоефективності та заощаджувати кошти на енергоносіях.

"Законопроект № 7029 значно спростить управління багатоквартирними будинками, зробить цей процес швидким та прозорим через використання електронних інструментів. Також він усуває передумови до неоднозначного трактування чинного законодавства певними держструктурами", - запевнила Шуляк.

За її словами, парламент підтримав цей законопроект у першому читанні, профільний комітет вже підготував його до другого читання й найближчим часом документ винесуть на розгляд у сесійну залу.