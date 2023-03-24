Шуляк: в Украине планируется упростить процедуру присвоения статуса ветерана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из инициаторов документа, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину все больше защитников и защитниц присоединились к украинской армии для отпора врагу. Военнослужащие, защищавшие страну, имеют право на получение статуса участника боевых действий, а в случае ухудшения состояния здоровья – статуса лица с инвалидностью. Это гарантия правовой и социальной защиты, отметила нардеп.

Однако, как пояснил инициатор документа, народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев, практика показывает, что военнослужащие имеют ряд препятствий для оформления такого статуса.

"Компетентные органы просят перечень документов, часть из которых даже может не требоваться законодательством. Если защитники, оформляющие статус ветерана одновременно продолжают проходить военную службу, они часто не могут прийти и принести документы, недостающие для оформления статуса", - рассказал политик.

Народные депутаты убеждены, что крайне важно устранить бюрократические преграды и проявить уважение достоинства военнослужащих, в том числе лиц с инвалидностью, и членов семей погибших.

Именно поэтому законопроект предполагает, что компетентные органы сами будут просить у ответственных органов или лиц необходимые документы, являющиеся основанием для предоставления статуса.

"Таким образом, мы сможем проявить уважение и уважение государства к вкладу ветерана в защиту его суверенитета", - подытожил Егор Чернев.

Напомним, что ранее Елена Шуляк рассказывала, что государство преследует цель трудоустроить по крайней мере 60% ветеранов, примерно 1,8 млн человек.