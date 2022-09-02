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Шуляк: Україна посилює санкцій проти співпраці з росією на ринку будматеріалів

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П'ятниця 02 вересня 2022 18:17
Шуляк: Україна посилює санкцій проти співпраці з росією на ринку будматеріалів Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Україні планують запровадити обов’язкове маркування будівельної продукції, виробники якої пов’язані економічними зв’язками з росією. Це допоможе послабити економіку агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", ініціатора відповідного законопроекту № 7618, який зараз є на опрацюванні в профільному комітеті, Олену Шуляк.

"Ще з початку повномасштабного вторгнення багато міжнародних компаній пішли з російського ринку, але так вчинили далеко не всі. Історія про вибір між прибутками та моральним аспектом роботи в росії залишається актуальною й досі. Це стосується і виробників будівельних матеріалів. Працюючи там, вони продовжують сплачувати мільйонні податки та наповнювати бюджет агресора", - пояснила вона.

Отримані кошти йдуть на літаки, танки та ракети - загалом на війну проти України, вбивства наших військових, атаки на цивільну інфраструктуру та звичайних громадян.

Для таких представників ринку, держава має створити умови, які б впливали одночасно й на їхню репутацію, і на їхні прибутки, переконана Шуляк.

Так, документ пропонує встановити взаємодію між реєстром та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

Тобто якщо виробник будматеріалів матиме статус суб’єкта господарювання, що пов’язаний економічними зв’язками з державою-агресором, на його рекламу будуть накладені обмеження. Буде заборонено її розповсюдження без інформації про найменування виробника та його зв’язки з Росією.

Зокрема йдеться про обов’язкове:

  • розміщення такої інформації на рекламних засобах - вона має займати не менше ніж 15% площі усієї реклами;
  • відповідне позначення на самій продукції - порядок маркування визначатиметься урядом.

"До того ж, будь-який громадянин чи представник будівельного бізнесу, власноруч зможе карати недоброчесних виробників найбільш ефективним інструментом - гривнею. Також суспільний розголос на внутрішньому та на міжнародному ринках може змінити рішення компанії на користь відмови від роботи в країні-терористі. Ми маємо тиснути на агресора всіма доступними нам способами. Переконана, що такі санкції мають бути розповсюджені щодо компаній-представників не лише ринку будматеріалів, але й решти галузей", - підсумувала голова партії.

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Олена Шуляк Російська Федерація
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