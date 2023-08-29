Шуляк: участники строительного сообщества продолжат улучшать функционал ЕГЭСС

В основном речь идет об обновлении системы и сложностях, возникающих в связи с этим у пользователей, проблемах регистрации проектной документации и поиске подходящих разделов, внесении идентификаторов объектов, а также об организации поддержки пользователей ЕГЭСБ со стороны разработчиков.

Проектный менеджер по разработке Единой государственной электронной системы в сфере строительства, проект USAID/UK Aid TAPAS Александр Гончаренко отметил, что сегодня разрабатывается несколько вариантов поддержки пользователей - чат-бот и горячая линия. В течение следующих 2 месяцев начнут работать персонализированные чаты, а затем завершат работу по запуску горячей линии.

По словам Гончаренко, в приоритете выстроить систему, в которой обращения будут прорабатываться максимально быстро, потому что сейчас средний срок рассмотрения заявки может составлять до 14 дней.

"Помимо этого, достаточно чувствительным моментом для пользователей были обновления системы, о которых не сообщалось заранее. Мы учли это и

теперь вся информация об обновлении ЕГЭСБ будет приходить на почту и с изменениями можно будет ознакомиться заранее. Также мы провели работу по актуализации базы знаний и планируем до конца года обновить видео-обучение", - отметил Гончаренко.

Елена Шуляк добавила, что встречи с разными группами пользователей ЕГЭСБ, на которых будут обсуждаться проблемные моменты использования системы, будут проводиться регулярно и дальше. По ее словам, система не сможет заработать максимально эффективно без критических замечаний ее пользователей, которые разработчики будут учитывать при дальнейшей доработке.

"Государство должно стать сервисом: помогать одним быстро получать услуги, а другим - честно выполнять свою работу. Поэтому об эффективной системе, где был бы минимизирован человеческий фактор со стороны чиновников, мы мечтали с 2019 года. Но без коммуникации с представителями строительного сообщества, для которых она и запускалась, у нас бы ничего не получилось. Поэтому мы и дальше будем по максимуму к ним прислушиваться", - подчеркнула нардеп.

Она также отметила, что антикоррупционный эффект от цифровизации сферы строительства уже достигает 1,5 млрд грн в год, а экономия для государства составляет 9,6 млрд. грн. Поэтому ЕГЭСБ, где сегодня уже более 2,6 млн электронных строительных документов, 14 электронных админуслуг в "Дії", 45 е-кабинетов, в которых работают более 72 тысяч подрядчиков, может считаться одним из успешных примеров цифровой трансформации и антикоррупционной деятельности.